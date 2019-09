O projeto de construção do segundo campo de golfe de Donald Trump na Escócia é a aprovado

Os controversos planos do presidente americano, Donald Trump, para a construção de um segundo campo de golfe em sua propriedade de Menie, em Aberdeenshire, na Escócia, foram aprovados pelas autoridades locais nesta terça-feira (24).

O campo, com um padrão de 18 buracos, será construído ao lado do primeiro, no Menie Estate Resort.

Membros da instância responsável pela área de Formartine em Aberdeenshire aprovaram por oito votos contra quatro o projeto realizado pela empresa Trump International Golf Links Scotland.

A votação ocorreu apesar dos protestos locais contra o projeto por seu potencial impacto ambiental.

O novo campo de golfe terá o nome da mãe do presidente dos Estados Unidos, Mary Anne MacLeod, que nasceu e cresceu na ilha de Lewis e depois emigrou para Nova York.

As lideranças locais indicaram que o segundo campo de golfe de Trump ajudará a promover o nordeste da Escócia como destino turístico.

No entanto, as autoridades acrescentaram algumas condições ao projeto em relação ao monitoramento e controle ambiental.

Embora não houvesse objeções do patrimônio natural da Escócia, os responsáveis recomendaram que algumas partes do campo fossem redesenhadas para que tivessem menos impacto na futura erosão da costa.

Após a reunião, a presidente do comitê, Isobel Davidson, disse que "os membros consideraram de maneira adequada este assunto e autorizaram o solicitante a continuar com seus planos para um segundo campo de golfe em Menie".

"No entanto, há um claro conflito entre benefício econômico e interesses públicos", acrescentou. "Portanto, será vital que as condições para fortalecer o plano de gerenciamento ambiental adicionado pelo comitê sejam rigorosamente respeitadas", afirmou Davidson.

O primeiro campo de golfe de Trump foi aberto em 2012 e, em um outro projeto que ainda deve ser aprovado, sua empresa espera construir chalés de dois, três, quatro e cinco quartos ao redor do local, além de um hotel.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram