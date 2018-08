O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 30 de Agosto de 2018 23:59 30. Agosto 2018 - 23:59

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira que a oferta da União Europeia de retirar tarifas sobre as importações de automóveis americanos não é suficiente.

Em entrevista à Bloomberg News, Trump disse: "isto não é suficiente, seus consumidores estão acostumados a comprar seus veículos, e não os nossos".

Para mostrar seu descontentamento, o presidente comparou a União Europeia à China, com a qual mantém uma guerra comercial real: "A União Europeia é quase tão má quanto a China, apenas menor".

A comissária do Comércio da UE, Cecilia Malmström, disse nesta quinta-feira, em Bruxelas, que a Europa está pronta para incluir os automóveis em um possível acordo comercial com os Estados Unidos para acabar com a tensão comercial.

"Estamos prontos para zerar nossas tarifas, inclusive para os automóveis, sem tarifas se os Estados Unidos fizerem o mesmo. Isto tem que ser recíproco", declarou Cecilia Malmström a uma comissão do Parlamento Europeu.

Trump ameaçou impor uma taxa de 25% à importação de veículos e pediu a seu secretário do Comércio analisar a questão.

O presidente também ameaçou o Canadá com tarifas sobre os veículos caso Ottawa não se una ao acordo entre Estados Unidos e México sobre a modernização do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português