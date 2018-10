O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

08. Outubro 2018 - 23:30

Taylor Swift era "queridinha" do presidente americano Donald Trump

O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira (8) que gostava "cerca de 25% menos" da música da cantora pop Taylor Swift, após ela declarar o seu apoio ao candidato democrata do Tennessee ao Senado.

A cantora demonstrou o seu apoio a Phil Bredesen no domingo para a Câmara alta em seu estado natal, e fez um ataque feroz a sua oponente, a republicana Marsha Blackburn, que atualmente está no Senado.

O presidente foi questionado sobre a sua reação ao desprezo da cantora, e respondeu aos repórteres na Casa Branca que "tinha certeza de que Taylor Swift não sabia nada" sobre Blackburn.

"Vamos dizer que eu gosto da música de Taylor cerca de 25% menos agora, ok?", acrescentou Trump, mostrando um sorriso irônico.

Há alguns anos, Trump era descrito como um "Swifty" (algo como o grupo de fãs da cantora).

"Fico feliz em saber que @taylorswift13 será coapresentadora do especial do Grammy em 5/12. Taylor é ótima!", tuitou em outubro de 2012.

Em agosto daquele ano, dirigindo-se a ela diretamente, ele declarou: "Obrigado pela linda foto - você é fantástica!".

A cantora costuma ficar à margem de questões políticas, mas publicou aos seus 112 milhões de seguidores no Instagram que sentia a necessidade de falar antes das eleições de meio de mandato de novembro.

"Por mais que eu tenha votado em mulheres no passado e gostaria de continuar fazendo isso, não posso apoiar Marsha Blackburn. Seu histórico de votação no Congresso me aterroriza", declarou a cantora de 28 anos.

"Ela votou contra a igualdade salarial para as mulheres. Votou contra uma lei que tenta proteger as mulheres de violência doméstica, perseguição e estupro".

No ano passado, Swift ganhou uma ação contra um ex-DJ de rádio que ela acusou de tê-la assediado.

