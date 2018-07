O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 24 de Julho de 2018 13:36 24. Julho 2018 - 13:36

O presidente americano, Donald Trump, defendeu nesta terça-feira (24) sua estratégia comercial em nível internacional, afirmando que a aplicação tarifas sobre as importações forçará os sócios de seu país a negociarem com os Estados Unidos.

"As tarifas são demais! Se um país que lidou comercialmente com os Estados Unidos de maneira injusta, ou negocia um acordo justo, então que aguente as tarifas", tuitou o magnata republicano.

"É simples assim - e todo mundo está conversando! Lembrem-se, somos o 'cofrinho' que está sendo roubado. Tudo vai ficar ótimo", acrescentou.

Em um tuíte postado minutos antes, ele escreveu: "Os países que nos trataram de maneira injusta no comércio durante anos estão vindo a Washington para negociar".

"Isso devia ter acontecido há muitos anos, mas como diz o ditado, 'antes tarde do que nunca'", conclui.

