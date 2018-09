O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente Donald Trump deixou a porta aberta nesta quarta-feira para se reunir com seu colega iraniano, Hassan Rouhani, à margem da Assembleia Geral da ONU - enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão sobre um regime que acusa de desestabilizar o Oriente Médio.

"É possível, qualquer coisa é possível", disse Trump a repórteres no Salão Oval, quando questionado sobre a possibilidade de um encontro cara a cara com Rouhani durante a reunião no final deste mês.

"Vamos ver o que acontece com o Irã. Se eles querem conversar ou não, cabe a eles, não a mim", disse o presidente dos EUA, que decidiu em maio se retirar do acordo nuclear de 2015 entre potências mundiais e Irã.

"O Irã é um lugar muito diferente do que quando assumi a presidência", acrescentou Trump, descrevendo o país como "em turbulência".

"Quando assumi o cargo, era apenas uma questão de quanto tempo até que eles tomassem todo o Oriente Médio. Agora, eles estão se preocupando apenas com a própria sobrevivência como país".

Trump deve liderar a reunião de 26 de setembro de chefes de Estado do Conselho de Segurança da ONU, com o objetivo de aumentar a pressão sobre Teerã diante das alegadas violações das resoluções do conselho.

