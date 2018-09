O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 16:26 04. Setembro 2018 - 16:26

O presidente americano Donald Trump desejou "sorte" à próxima cúpula intercoreana, informou nesta terça-feira o governo em Seul.

O presidente sul-coreano Moon Jae-in viajará a Pyongyang no final do mês, para sua terceira reunião com o líder norte-coreano Kim Jong Un nesta ano, e para preparar o encontro, nesta quarta-feira se celebrará uma reunião de alto nível na capital norte-coreana.

Trump e Moon dialogaram por telefone nesta terça-feira, e concordaram em manter uma "estreita cooperação" para conseguir que o Norte abandone a via nuclear, informou o escritório de Moon mediante uma declaração.

"O presidente Trump indicou que esperava sinceramente que a cúpula Norte-Sul tenha sucesso, não somente para melhorar as relações entre as Coreias, como também para implementar o acordo alcançado na cúpula de 12 de junho", explicou o comunicado.

Em 12 de junho aconteceu a histórica cúpula entre Trump e Kim em Singapura, onde ambos assinaram uma vaga declaração de intenções para chegar a uma "completa desnuclearização da península coreana".

Moon e Kim se reuniram duas vezes até agora, na fronteira de Panmunjom, em abril e em maio.

