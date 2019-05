O presidente dos EUA, Donald Trump, que buscará a reeleição em 2020, acha "ótimo" ter um possível adversário gay, o democrata Pete Buttigieg, na próxima corrida à Casa Branca.

Até agora pouco conhecido no restante do país, Buttigieg, um prefeito de South Bend, Indiana, tornou-se um dos principais candidatos em um campo democrata com mais de vinte candidatos. E ele é o primeiro candidato presidencial a ser abertamente homossexual.

"Para mim parece absolutamente bom", disse Trump à Fox News em um trecho divulgado na quinta-feira de uma entrevista que será exibida no próximo domingo.

"Acho que é genial. Acho que isso é algo com o que talvez algumas pessoas tenham problema. Não tenho nenhum, absolutamente. Acho que é bom", garantiu.

Buttigieg é casado, e se chegar à presidência, seu marido Chasten provavelmente será conhecido como o "primeiro cavalheiro".

Trump, cuja base de direita conservadora é às vezes hostil ao casamento gay, transmitiu uma mensagem mista sobre sua atitude em relação aos direitos dos homossexuais ao longo dos anos.

