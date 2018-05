O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 17 de Maio de 2018 18:44 17. Maio 2018 - 18:44

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (17) que duvida da possibilidade de chegar a um acordo nas negociações comerciais iniciadas em Washington com emissários de Pequim.

"Tendo a duvidar disso", disse Trump a jornalistas que perguntaram se um acordo seria alcançado. "A China ficou muito mimada", criticou.

Trump, que tem denunciado as práticas comerciais da China, planeja se reunir com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He nesta quinta-feira.

