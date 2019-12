O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu nesta terça-feira como "terrível" a morte de civis iranianos "pelo simples ato de se manifestar".

"Muita gente está morrendo no Irã pelo simples ato de se manifestar, é uma coisa terrível", lamentou Trump durante uma coletiva de imprensa em Londres antes do início de uma cúpula da Otan.

Segundo a Anistia Internacional, a repressão ao movimento de protesto que começou em meados de novembro no Irã causou pelo menos 208 mortes.

Manifestações no Irã, algumas violentas, eclodiram em 15 de novembro, após o anúncio de um aumento do preço da gasolina, e se espalharam rapidamente para pelo menos 40 locais.

Os protestos foram acompanhados por incêndios ou ataques a postos de gasolina, delegacias, centros comerciais, mesquitas e edifícios públicos, segundo a mídia iraniana.

As autoridades de Teerã, segundo as quais esse movimento de protesto é resultado de uma "conspiração" feita no exterior, consideraram o saldo da Anistia Internacional uma "mentira absoluta" espalhada por "grupos hostis".

As autoridades iranianas confirmaram a morte de apenas cinco pessoas - quatro membros da polícia e um civil - e mais de 500 prisões.

