O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 21 de Outubro de 2018 20:47 21. Outubro 2018 - 20:47

Migrantes hondurenhos seguem em caravana para os Estados Unidos, na estrada que liga as cidades mexicanas de Ciudad Hidalgo e Tapachula

O presidente americano, Donald Trump, afirmou neste domingo que "todos os esforços" estão sendo feitos para "deter o ataque" de milhares de migrantes hondurenhos que caminham em caravana do México para os Estados Unidos.

"Todos os esforços estão sendo feitos para impedir que o ataque de estrangeiros ilegais atravesse nossa fronteira sul", publicou o presidente no Twitter.

"Primeiramente, estas pessoas têm que solicitar asilo no México. Caso não o façam, os Estados Unidos irão recusá-las."

"As caravanas são uma desgraça para o Partido Democrata. Mudem AGORA as leis migratórias", acrescentou em um segundo tuíte, após acusar os democratas de terem incentivado as migrações em massa para os Estados Unidos.

Milhares de hondurenhos avançavam neste domingo para os Estados Unidos a partir de Ciudad Hidalgo, no sul do México, enquanto outros aguardavam em uma ponte fronteiriça para entrar legalmente em território mexicano.

Autoridades mexicanas tiveram sucesso, em um primeiro momento, em bloquear a caravana, mas muitos hondurenhos conseguiram entrar ilegalmente naquele país.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português