O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que estaria disposto a aceitar informação de um país estrangeiro sobre seu adversário na eleição presidencial de 2020.

"Creio que ouviria...não há nada de mau em ouvir", disse Trump ao ser perguntado na ABC News, que faria se um país como Rússia ou China lhe oferecesse informação.

O presidente afirmou que esse tipo de contato não representa uma ingerência estrangeira nas eleições americanas.

"Não é uma interferência, se tiverem informação, creio aceitaria", disse Trump.

Os contatos da equipe de Trump com os russos durante a campanha presidencial de 2016 levaram a uma investigação inicial do FBI que gerou a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre possível conluio e obstrução da justiça, assim como vários esforços similares em curso no Congresso.

A relação com os russos tem consumido a presidência de Trump nos últimos dois anos e seus novos comentários parecem sugerir que ele não vê nada de errado no fato de um candidato aceitar ajuda de uma potência estrangeira.

O relatório de Mueller sobre sua investigação concluiu que não houve acordo entre a equipe de campanha de Donald Trump e a Rússia.

