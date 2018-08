O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Agosto de 2018 23:29 18. Agosto 2018 - 23:29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que autorizou o assessor da Casa Branca, Don McGahn, e outros funcionários a "cooperar plenamente" com a investigação sobre o suposto conluio entre sua campanha e Moscou.

As declarações de Trump vieram depois que o jornal The New York Times relatou que McGahn havia "cooperado extensivamente" com a investigação do conselheiro especial Robert Mueller, participando de pelo menos três entrevistas com investigadores, totalizando 30 horas.

"Eu permiti que o Conselheiro da Casa Branca, Don McGahn, e todos os outros membros solicitados da Casa Branca, cooperassem totalmente com o Conselho Especial", Trump twittou.

"Além disso, entregamos prontamente mais de um milhão de páginas de documentos. Mais transparente na história. Sem conluio, sem obstrução. Caça às bruxas!"

Trump vê a investigação liderada pelo conselho especial Robert Mueller como um obstáculo à sua presidência, e tem repetidamente pressionado para que ela termine.

O jornal The New York Times relatou que McGahn havia fornecido "relatos detalhados" sobre episódios relacionados a uma possível obstrução à justiça, citando uma dezena de funcionários atuais e antigos e outras fontes.

As informações fornecidas por McGahn incluíram as tentativas do presidente de demitir o conselho especial e os comentários e ações de Trump durante sua demissão do diretor do FBI, James Comey.

O jornal disse que não está claro se Trump sabia da extensão da cooperação de McGahn, observando que é raro um advogado ser tão aberto com os investigadores.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português