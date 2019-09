O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que as eleições em Israel, nas quais seu aliado e premier Benjamin Netanyahu tenta se manter no poder, serão muito disputadas e definidas por uma pequena diferença.

"Grande eleição amanhã em Israel", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Vai ser disputada (...). Uma eleição 50-50".

A eleição legislativa desta terça-feira em Israel é a segunda em cinco meses, e significam um momento decisivo para a sobrevivência política de Netanyahu.

Há uma década no poder, Netanyahu é o premier de Israel com mais tempo no cargo, mas sofreu um sério revés nas eleições de abril, quando não conseguiu formar uma coalizão, apesar do seu partido - Likud - e aliados terem maioria parlamentar.

Para não se arriscar com a possibilidade de o presidente Reuven Rivlin escolher outro para liderar o governo, Netanyahu optou por convocar novas eleições.

As últimas pesquisas, publicadas na sexta-feira, colocam o Likud e o partido Kahol Lavan, do ex-comandante do Exército Benny Gantz, empatados.

Na semana passada, Netanyahu prometeu anexar grande parte da Cisjordânia caso vença as eleições, anúncio comemorado pela direita e considerado perigoso por seus adversários políticos.

