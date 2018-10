O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 16 de Outubro de 2018 23:14 16. Outubro 2018 - 23:14

O presidente dos EUA, Donald Trump, com sua família, na noite em que foi eleito, em 9 de novembro de 2016

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (17) que ele certamente buscará um segundo mandato em 2020. "Sim, 100%", disse Trump na Fox Business, em uma entrevista que vai ao ar nesta noite.

Trump surpreendeu a política nos Estados Unidos com sua impressionante vitória sobre a candidata favorita, a democrata Hillary Clinton.

Mesmo antes de alterar as previsões do que foi inicialmente visto como uma simples vitória de Hillary Clinton, Trump derrotou uma série de candidatos republicanos tradicionais para ganhar a indicação de seu partido.

Um primeiro teste do clima político acontecerá no próximo mês nas eleições legislativas, onde os democratas esperam assumir o controle dos republicanos pelo menos na câmara de representantes do Congresso.

Uma longa lista de democratas começou a explorar a possibilidade de concorrer contra Trump em 2020 e, nesta terça-feira, o presidente disse que o ex-prefeito de Nova York, o magnata de mídia Michael Bloomberg, se juntaria aos candidatos.

Trump, contudo, descartou que competir contra a Bloomberg seria um desafio. "Acho que seria fácil", disse ele.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português