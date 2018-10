O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

01. Outubro 2018 - 19:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta segunda-feira seu nomeado para ocupar um posto na Suprema Corte, Brett Kavanaugh, e disse que ele foi sincero ao falar sobre suas "dificuldades" com o álcool durante sua juventude.

O FBI abriu uma investigação a pedido do Senado depois que três mulheres acusaram o magistrado conservador de 53 anos de tê-las agredido sexualmente quando ele estava bêbado durante a década de 1980.

Perguntado na quinta-feira durante a Comissão de Justiça do Senado, Kavanaugh reconheceu que gostava de cerveja, mas ignorou questões específicas, como a de um senador democrata que lhe perguntou se ele tinha algum problema com o álcool.

O presidente Trump, que disse que apoiava "completamente" seu candidato, também assegurou em uma coletiva de imprensa da Casa Branca que Kavanaugh tinha sido muito "aberto" sobre seu passado.

"Fiquei surpreso com sua maneira de dizer francamente que ele adora cerveja", disse Trump, que questionou as diferenças entre a versão do magistrado e os depoimentos de ex-colegas da universidade.

"Ele foi muito forte ao admitir que bebia muito", disse o presidente, que reiterou seu desejo de uma investigação "rápida" pelo FBI sobre as acusações sobre o juiz.

Trump solicitou uma investigação adicional pela polícia federal após a audiência do juiz e sua primeira acusadora, Christine Blasey Ford, após a petição da oposição e de alguns senadores republicanos.

"A Casa Branca está fazendo o que os senadores querem, eu estou aberto a todas as suas demandas", disse Trump, acrescentando que não quer que essa investigação se torne uma "caça às bruxas" contra o juiz, que segundo ele já foi. "Terrivelmente mal tratado".

