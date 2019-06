O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que o líder Kim Jong Un lhe desejou feliz aniversário em uma carta recebida no começo do mês, em meio a um impasse nuclear entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

"Ele realmente me enviou desejos de feliz aniversário e foi uma carta amigável", afirmou Trump - que completou 74 anos em 14 de junho - aos jornalistas no Salão Oval quando questionado sobre a correspondência.

Seus comentários foram feitos um dia depois que a mídia estatal norte-coreana citou Kim dizendo ter recebido uma carta com "excelente conteúdo" por parte do presidente dos Estados Unidos.

