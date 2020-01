O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse que acredita que o líder norte-coreano Kim Jong Un honrará seus compromissos de desnuclearização ameaçados por uma "nova arma estratégica".

"Assinamos um contrato falando sobre desnuclearização. Essa foi a principal palavra, 'desnuclearização', redigida em Singapura. Acho que ele é um homem de palavra", declarou Trump à imprensa.

Kim Jong Un declarou que Pyongyang está abandonando suas moratórias sobre testes nucleares e de mísseis balísticos intercontinentais, informou nesta quarta-feira a agência estatal KCNA.

"Não há mais base para mantermos unilateralmente o vínculo com o compromisso", disse Kim a líderes do partido governista.

"O mundo vai testemunhar uma nova arma estratégica que a República Popular Democrática da Coreia [nome oficial da Coreia do Norte] deterá no futuro próximo", acrescentou o líder norte-coreano, anunciando uma "ação impactante" da Coreia do Norte.

