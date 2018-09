O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 5 de Setembro de 2018 19:33 05. Setembro 2018 - 19:33

Primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, visto aqui com o líder americano Donald Trump na Casa Branca em outubro de 2017

O presidente Donald Trump disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos desenvolvem "intensas" conversas com o Canadá para modernizar o Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), completado com o México.

"Diria que estamos em negociações muito intensas", disse à imprensa em uma cerimônia na Casa Branca. "Em um dia ou dois, veremos o que acontece", acrescentou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português