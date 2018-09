O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 28 de Setembro de 2018 20:53 28. Setembro 2018 - 20:53

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma reunião bilateral com o presidente do Chile, Sebastian Pinera, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, em 28 de setembro de 2018.

O presidente dos EUA, Donald Trump, participa de uma reunião bilateral com o presidente do Chile, Sebastian Pinera, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, em 28 de setembro de 2018.O presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira ao iniciar uma reunião na Casa Branca com seu homólogo chileno, Sebastián Piñera, que a Venezuela é um "desastre" que precisa ser resolvido.

"Vamos falar da Venezuela, entre muitos outros assuntos", disse Trump à imprensa ao receber o presidente chileno, com um cumprimento simpático.

"A Venezuela é um desastre. Precisa de uma limpeza e as pessoas precisam ser cuidadas", acrescentou o presidente americano.

Nesta semana, também na ONU, Trump disse, sobre a Venezuela, que "todas as opções estão na mesa, todas. As fortes e as menos fortes". "E vocês já sabem o que eu quero dizer com força", ameaçou o presidente dos Estados Unidos em referência a uma intervenção militar.

Sobre se ele vai se encontrar com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, Trump disse: "Vamos ver o que acontece".

Na manhã desta sexta, ante a Organização dos Estados Americanos, Piñera reiterou, contudo, que não acredita na opção militar como solução para a crise na Venezuela.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, se despediu nesta sexta-feirada Assembleia Geral, assegurando que a sua participação foi "uma vitória total".

"Sucesso total", declarou o questionado presidente em um vídeo gravado em Nova York, a caminho do aeroporto, e publicado em sua conta no Twitter.

"A verdade da Venezuela foi ouvida", afirmou. "Vitória na ONU. Vitória total".

"A verdade dos nossos povos prevalecerá sempre sobre o ódio e a mentira", escreveu.

Maduro condenou, por sua vez, na assembleia "a agressão permanente" de Washington, mas disse a Trump que queria se reunir com ele e apertar sua mão.

