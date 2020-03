O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, destacaram nesta terça-feira (31) a necessidade de um cessar-fogo na Síria e na Líbia durante a pandemia de coronavírus, afirmou a Casa Branca.

Ambos os líderes conversaram por telefone sobre os esforços para "derrotar o vírus e fortalecer a economia global", e "concordaram que agora é mais importante do que nunca que os países em conflito, principalmente Síria e Líbia, acordem um cessar-fogo e trabalhem em uma solução", destacou a Casa Branca em comunicado.

O governo sírio relatou até o momento um punhado de casos de coronavírus, mas especialistas da saúde alertam que o país, arruinado após anos de guerra civil, é especialmente vulnerável à propagação do vírus altamente contagioso.

O nordeste do país, atormentado pela violência e onde quase um milhão de pessoas foram deslocadas pelo conflito apenas em dezembro, está especialmente em risco.

Líbia, submersa no caos desde a derrubada e assassinato do ditador Muamar Khadafi em 2011, está dividida entre o Governo de Acordo Nacional (GNA) em Trípoli, reconhecido pela ONU, e as forças leais a Khalifa Haftar, que controla o leste do país.

O sistema de saúde do país está fortemente prejudicado, embora os dois lados opostos tenham instituído medidas de isolamento social, consideradas essenciais para conter o vírus.

