O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 25 de Julho de 2018 21:35 25. Julho 2018 - 21:35

Presidente dos EUA Donald Trump e Presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker no jardim da Casa Branca, no dia 25 de julho de 2018

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o chefe da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram nesta quarta-feira (25) uma série de medidas conjuntas para desarmar uma escalada entre os dois blocos comerciais.

"Fizemos um acordo hoje", disse Juncker a repórteres após conversar com Trump na Casa Branca.

"Identificamos várias áreas para trabalharmos juntos".

Declarando uma "nova fase" nas relações Trump, disse que os EUA e a UE concordaram em "trabalhar juntos em direção a tarifas zero" sobre bens industriais não automotivos, enquanto a UE importaria mais gás natural e soja dos EUA.

Trump também disse que eles "resolveriam as tarifas de aço e alumínio", enquanto Juncker afirmou que as partes adiarão as novas tarifas enquanto as negociações prosseguirem.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português