Trump espera nova reunião com líder da Coreia do Norte

Trump diz querer uma nova reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un

O presidente Donald Trump disse, na terça-feira (1º), que deseja outra reunião com Kim Jong-un, um dia depois de o líder norte-coreano advertir que Pyongyang pode adotar uma abordagem diferente nas conversas sobre a questão nuclear, se as sanções econômicas dos Estados Unidos continuarem.

"Também espero me reunir com o presidente Kim, que se dá conta tão bem de que a Coreia do Norte possui um grande potencial econômico", disse Trump em um breve tuíte.

O líder americano fez seu comentário, depois de citar a cobertura da imprensa sobre as palavras de Kim por ocasião do Ano Novo. Segundo ele, o país declarou que não fabricará, nem testará mais armas nucleares.

Em uma cúpula com Trump, em Singapura, em junho, os dois firmaram uma promessa vagamente redigida sobre a desnuclearização da península coreana.

Desde então, porém, a situação se encontra estagnada, com Pyongyang e Washington discutindo o que isso significa.

Trump já havia dito que pretende ter uma segunda reunião com Kim no início deste ano.

O norte está exigindo um alívio das múltiplas sanções sobre suas armas nucleares proibidas e seus programas de mísseis balísticos. Além disso, condenou a insistência dos Estados Unidos em seu desarmamento nuclear como "similar a um gângster".

Em seu discurso de Ano Novo, Kim disse que, se os Estados Unidos continuarem com as sanções, "vamos nos ver obrigados a encontrar uma nova forma de defender a soberania do país e os interesses supremos do Estado".

O líder norte-coreano acrescentou que está disposto a se reunir com Trump a qualquer momento e buscaria "obter resultados sem erros, que possam ser bem recebidos pela comunidade internacional".

