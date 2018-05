O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O presidente americano, Donald Trump, exigiu neste domingo (20), no Twitter, a abertura de uma investigação sobre uma possível "infiltração" de sua campanha presidencial por agentes do FBI com fins políticos.

"Exijo aqui, e amanhã farei oficialmente, que o Departamento de Justiça investigue se o FBI infiltrou ou vigiou a campanha Trump com fins políticos", tuitou o presidente.

O presidente americano também disse que se deve saber se "esses pedidos ou solicitações foram feitos por pessoas da administração Obama".

O presidente denunciou com veemência a "caça às bruxas" que, segundo ele, representa a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre o suposto conluio entre sua campanha e Moscou.

Mas há dias, Trump tem repetido também - até agora sem apresentar provas - a teoria, que foi divulgada por alguns meios de comunicação, segundo a qual um membro do FBI pode ter infiltrado sua campanha com fins políticos.

Segundo o New York Times, o FBI solicitou a um informante que se reunisse com membros da equipe de Trump, mas para investigar sobre eventuais vínculos entre eles e a Rússia.

Legisladores democratas acusam a Casa Branca e os republicanos de quererem desestabilizar Mueller, que já está há um ano investigando o possível conluio entre Moscou e a equipe de campanha de Trump para vencer as eleições de 2016.

