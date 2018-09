O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 4 de Setembro de 2018 19:30 04. Setembro 2018 - 19:30

O presidente Donald Trump expressou nesta terça-feira (4) o "firme apoio" dos Estados Unidos à Argentina, abalada por uma severa crise econômica, e elogiou os esforços do governo de Mauricio Macri para acelerar um programa de estabilização com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Trump disse que tinha falado com Macri mais cedo. Membros da Fazenda argentina começam a negociar, nesta terça, com o Fundo para fortalecer o programa de empréstimos já acordado em junho, após anunciar na véspera várias medidas de austeridade.

"Nesta manhã, falei com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, e reafirmei o apoio dos Estados Unidos à Argentina durante este momento tão difícil para eles", indicou Trump, segundo comunicado emitido pela Casa Branca.

"A Argentina é um parceiro estratégico de longa data dos Estados Unidos e um importante aliado que não pertence à Otan, e o presidente Macri está fazendo um excelente trabalho nesta difícil situação econômica e financeira", acrescentou.

Trump disse confiar na "liderança" de Macri para lidar com a situação e indicou que apoia "fortemente" os compromissos assumidos com o FMI para reforçar as políticas monetárias e fiscais da Argentina orientadas para lidar com os "desafios econômicos" atuais do país.

