Este conteúdo foi publicado em 25 de Setembro de 2018 17:01 25. Setembro 2018 - 17:01

Donald Trump, cuja ascensão política sempre foi marcada por novidades e curiosidades, conseguiu nesta terça-feira outra façanha rara - provocar risos na solene Assembleia Geral da ONU.

Ao iniciar seu discurso na reunião anual dos chefes de Estado da Nações Unidas, Trump começou a falar no estilo hiperbólico que todos já conhecem para se gabar dos resultados domésticos de seu governo.

À medida que os dirigentes globais reunidos começavam a rir, Trump interrompeu seus comentários e comentou: "É verdade".

Abertamente achando graça, Trump sorriu e ainda disse: "Eu não esperava essa reação, mas tudo bem".

Depois, continuou exaltando os resultados econômicos de seu governo.

Momentos de descontração são extremamente incomuns na Assembleia Geral da ONU, que segue um protocolo rigoroso, com cada líder mundial sendo escoltado até a tribuna para um discurso sobre as questões do dia.

