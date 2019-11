O presidente americano, Donald Trump, fez uma viagem não anunciada ao Afeganistão nesta quinta-feira, para celebrar o feriado do Dia de Ação de Graças com as tropas dos Estados Unidos.

Ele falou com os soldados americanos após uma ceia com as tropas na base aérea de Bagram, nos arredores de Cabul.

Trump também se reuniu com o presidente afegão, Ashraf Ghani.

