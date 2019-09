O presidente americano, Donald Trump, ironizou nesta terça-feira a ativista ambiental Greta Thunberg, cujo discurso apaixonado no dia anterior foi o ápice da cúpula climática na ONU, escrevendo que a adolescente sueca "parece uma menina muito feliz".

Com olhos lacrimejantes e voz trêmula, Thunberg, de 16 anos, acusou os líderes mundiais de trair sua geração por sua inação para limitar o aquecimento global.

"Roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias (...) Estamos no início de uma extinção em massa, e a única coisa que vocês falam é sobre dinheiro e contos de fadas de crescimento econômico eterno. Como se atrevem? ", lançou a ativista, a nova face de um movimento mundial de jovens que exige ações urgentes contra o aquecimento global.

"Ela parece uma menina muito feliz, olhando para um futuro brilhante e maravilhoso. Que lindo de ver!", escreveu Trump, um cético sobre as mudanças climáticas que retirou seu país do Acordo de Paris, em tuíte com um vídeo do discurso.

O tuíte sobre Thunberg, que sofre da síndrome de Asperger, um distúrbio do espectro autista, causou nas redes sociais, com 16.000 respostas em três horas, muitas delas atacando o presidente dos EUA.

"Donald Trump mexer com uma jovem inocente é absolutamente nojento", escreveu um internauta.

Mas outros se colocaram do lado do presidente americano, acusando a ativista de ter sofrido "uma lavagem cerebral".

Greta Thunberg e Donald Trump se encontraram brevemente durante a cúpula climática da ONU em Nova York, onde o presidente americano fez uma aparição surpresa de alguns minutos.

Um vídeo do momento em que eles se cruzam e mostra a jovem fuzilandoTrump com os olhos viralizou na internet.

