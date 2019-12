Diretor do FBI, Christopher Wray, sob fogo cruzado do presidente Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retomou nesta terça-feira (10) sua guerra contra seu próprio aparato de segurança ao criticar a "atitude" do diretor do FBI (Polícia Federal americana), Christopher Wray.

Trump acusou Wray de minimizar o relatório divulgado ontem sobre a abertura de uma investigação do FBI a respeito da interferência russa na vitoriosa campanha eleitoral de 2016 de Trump.

"Com esse tipo de atitude, nunca será capaz de pôr em ordem o FBI, que está numa situação muito ruim", afirmou Trump.

O informe do inspetor-geral do Departamento de Justiça descobriu que houve vários erros de procedimento, mas disse que não havia vieses políticos em relação a Trump, por parte do FBI. Wray disse que a investigação havia se baseado em "um adequado fornecimento dos fatos".

Isso contradiz, de forma categórica, as afirmações de Trump de que a investigação foi uma "tentativa de golpe".

Ignorando a conclusão do relatório de que não havia motivação política, Trump está se concentrando nos muitos erros de procedimento destacados pelo inspetor-geral.

"Não sei qual informe o atual diretor do FBI Christopher Wray está lendo, mas certamente não foi o que me deram", afirmou Trump.

Wray assumiu o cargo no FBI em 2017, substituindo um diretor interino que havia ocupado o cargo desde que Trump demitiu o diretor James Comey em maio daquele ano.

