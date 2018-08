O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

31 de Agosto de 2018

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a assinatura de uma resolução no Harris Conference Center, em 31 de agosto de 2018, em Charlotte, Carolina do Norte.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará no final de novembro da reunião do G-20 em Buenos Aires, antes de viajar à Colômbia, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira.

Trump deve participar em Paris, no dia 11 de novembro, das comemorações do centenário do fim da Primeira Guerra Mundial.

Em seguida, Trump visitará a Irlanda para "renovar os laços profundos e históricos" entre os dois países, acrescentou a Casa Branca.

A presidência também informou que Trump não assistirá, como fez no ano passado, às cúpulas regionais com os países da Ásia previstas para o mesmo mês, enviando para representá-lo o vice-presidente, Mike Pence.

O vice dos EUA assistirá às cúpulas do foro de Cooperação Ásia-Pacífico (APEC) e da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) em Singapura e Papua-Nova Guiné, respectivamente.

No ano passado, Trump assistiu à cúpula da ASEAN nas Filipinas e a da APEC, no Vietnã.

Durante sua permanência na Ásia, Pence ressaltará a visão dos Estados Unidos de um Indo-Pacífico livre e aberto, baseado no respeito à soberania, no império da lei e nos princípios de comércio livre, justo e recíproco.

"O vice-presidente espera com interesse para se reunir com nossos aliados e associados de toda a região para promover a segurança, a prosperidade e a liberdade para todos", assinalou a Casa Branca.

