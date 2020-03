Em uma mensagem no Twitter demostrando irritação, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu às montadoras Ford e General Motors nesta sexta-feira que começassem "imediatamente" a produzir respiradores para responder ao surto de coronavírus no país.

"A General Motors DEVE abrir imediatamente sua estupidamente abandonada fábrica de Lordstown em Ohio, ou alguma outra fábrica, E COMEÇAR A FAZER RESPIRADORES AGORA!", tuitou Trump.

"FORD, FAÇA RESPIRADORES, RÁPIDO!!!!!!", acrescentou.

Segundo o New York Times, a Casa Branca se preparava para anunciar a criação de uma joint venture entre a General Motors e a Ventec Life Systems, que permitiria a produção de cerca de 80.000 respiradores.

No entanto, o anúncio foi cancelado no último minuto, segundo o jornal, por medo de que o custo dessa operação, estimado em mais de US$ 1 bilhão, fosse muito alto para o governo federal.

Trump prometeu nesta sexta-feira que mais respiradores virão. "Acabamos de comprar muitos respiradores de algumas empresas maravilhosas", disse ele em outro tuíte. "Nomes e números serão anunciados ainda hoje".

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York, a região do país mais afetada pela pandemia até agora, solicita ao governo federal há vários dias que lhe envie respiradores para estar pronto para lidar com o pico do surto, que pela sua avaliação ocorrerá em três semanas.

O impaciente tuíte de Trump contrasta com suas declarações na noite de quinta-feira na Fox News, quando ele minimizou a necessidade de respiradores. "Não acho que 40.000 ou 30.000 respiradores sejam necessários", disse.

