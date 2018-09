O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

26 de Setembro de 2018

Donald Trump durante uma coletiva de imprensa na Assembleia Geral da ONU em Nova York, no dia 26 de setembro de 2018

O presidente americano, Donald Trump, declarou nesta quarta-feira (26) que está aberto a retirar a indicação de Brett Kavanaugh à Suprema Corte se forem encontradas evidências contra ele de assédio sexual.

"Eu sempre posso ser convencido", disse Trump a jornalistas em Nova York. "Se eu considerar que ele é culpado de algo sim, com certeza. Eu quero ver. Eu quero observar".

O Comitê Judicial do Senado irá analisar a evidência contra Kavanaugh na quinta-feira. O caso se transformou em uma tempestade política antes das eleições de meio de mandato do Congresso, com o escândalo ameaçando atrapalhar a tentativa de Trump de conseguir uma maioria conservadora na Suprema Corte.

