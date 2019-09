O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa em cerimônia que marca o 18º aniversário dos ataques de 11 de setembro, no Pentágono em Washington, DC.

O presidente Donald Trump alertou nesta quarta-feira que os ataques, que definiu como sem precedentes, dos Estados Unidos contra o Talibã vão prosseguir no Afeganistão, cinco dias depois que ele interrompeu as negociações de paz com o grupo.

Falando em uma cerimônia que marcou o 18º aniversário dos ataques de 11 de setembro, Trump disse que "nos últimos quatro dias as forças americanas atingiram nosso inimigo com mais força do que jamais foram atingidos antes e isso continuará".

Trump disse ainda que o ataque foi ordenado depois que ele cancelou conversas secretas de paz com o Talibã no fim de semana em retaliação por um ataque a bomba que matou um soldado americano na semana passada.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram