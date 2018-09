O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Setembro de 2018 19:56 11. Setembro 2018 - 19:56

O presidente americano, Donald Trump, que participou do aniversário dos atentados de 11/9, reduziu seu círculo de colaboradores próximos após a publicação de uma coluna por um funcionário de alto escalão no New York Times

Um dos filhos do presidente americano, Donald Trump Jr., disse nesta terça-feira (11) que seu pai reduziu seu círculo de colaboradores próximos após a publicação de um artigo de opinião assinado por um "funcionário de alto escalão" de seu governo no jornal New York Times.

Segundo declarações do filho do magnata em uma entrevista divulgada pela emissora ABC, o grupo de funcionários de confiança do presidente se viu reduzido "a um número muito menor" do que ele gostaria.

Donald Trump Jr. qualificou de "repugnante" e "de muito baixo nível" o funcionário de alto escalão da administração de seu pai que escreveu o artigo que detalha um caos na Casa Branca.

Diante da pergunta sobre se o presidente estava agora mais isolado no Salão Oval, Donald Jr. ainda considerou que "há pessoas nas quais ele pode confiar". No entanto, esclareceu, menos do que ele gostaria.

Além disso, Donald Jr. afirmou que não tem medo de ir para a prisão como consequência da investigação pelo suposto conluio entre Moscou e a equipe de campanha de Trump. O procurador especial Robert Mueller o investiga por conta de sua reunião com uma advogada russa na Trump Tower, em Nova York, em junho de 2016.

Acompanhado pelo bilionário genro de Trump, Jared Kushner, Donald Jr. se encontrou com Natalia Veselnitskaya, que acreditaram ser uma emissária de Moscou capaz de entregar um material que ajudasse Trump a ganhar a presidência.

Mas Trump disse que apenas falou sobre o delicado tema das adoções entre Rússia e Estados Unidos.

"Você tem medo de que te mandem para a prisão?", perguntou a Donald Jr. o jornalista da ABC. "Não, porque sei o que fiz e nada disso me preocupa", respondeu confiante.

"Isso não significa que não vão tentar inventar alguma coisa. Vimos o que fizeram com os demais, mas, novamente, não estou preocupado", declarou.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português