O presidente Donald Trump se reunirá nesta sexta-feira com as grandes empresas de petróleo dos EUA na Casa Branca para discutir o estado do setor, que é severamente afetado pelo novo coronavírus, confirmou nesta quarta-feira o American Petroleum Institute (API), o lobby do setor de energia.

"Esta reunião está bem planejada e o API participará dela", disse um funcionário dessa organização à AFP por email, acrescentando que a hora exata da reunião ainda não havia sido definida.

Anteriormente, duas fontes ligadas ao caso já haviam relatado o evento à AFP, confirmando informações do Wall Street Journal.

Segundo uma dessas fontes industriais, Darren Woods, CEO da ExxonMobil, Michael Wirth, presidente da Chevron, e Vicki Hollub, CEO da Occidental Petroleum, devem participar dessa reunião.

Os principais líderes da Devon Energy, Phillips 66 e Energy Transfer Partners também estarão presentes, acrescentou a fonte sob condição de anonimato.

A reunião foi organizada pela API, disse a outra fonte, também sob condição de anonimato.

"O gás natural e o petróleo são cruciais para a recuperação econômica do nosso país, e a mensagem que o setor deseja enviar ao governo se baseia nas medidas que está sendo tomada nesses tempos difíceis", disse o executivo sênior da API.

Ele também rejeitou versões que circulam na imprensa americana sobre um possível pedido de resgate público dos grupos de energia.

"Não estamos buscando subsídios do governo federal nem nenhuma intervenção específica à luz do atual declínio do mercado", afirmou.

