O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (18) a substituição de Patrick Shanahan à frente do Pentágono por Mark Esper, que servia como subsecretário do Exército.

"Agradeço a Pat por seu excelente trabalho e nomearei o secretário (adjunto) do Exército, Mark Esper, como novo secretário interino da Defesa", tuitou Trump, acrescentando que Shanahan deixa o cargo por motivos familiares.

Segundo o jornal "USA Today", o FBI (a Polícia Federal americana) estava investigando, como parte do processo de confirmação, acusações de violência conjugal que datam de 2010 contra Shanahan, atualmente divorciado.

Ex-subsecretário, Shanahan assumiu a liderança do Pentágono em dezembro passado, após a renúncia de James Mattis.

Durante todo ano, o Pentágono prescindiu da confirmação do novo secretário da Defesa por parte do Senado.

Ex-presidente do grupo de defesa aeroespacial Raytheon, Esper foi, desde novembro de 2017, responsável pelo recrutamento, equipamento e treinamento do contingente de 1,4 milhão de soldados do Exército americano.

