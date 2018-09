O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 20 de Setembro de 2018 17:40 20. Setembro 2018 - 17:40

O presidente dos EUA, Donald Trump, sugeriu recentemente ao chanceler espanhol, Josep Borrell, a ideia de construir um muro no Deserto do Saara para conter a imigração procedente da África - diz este último em um vídeo divulgado pela imprensa local.

"Fechar os portos não é solução, como tampouco é solução construir um muro ao longo do Saara, como me sugeria o presidente Trump recentemente", declarou Borrell, em um almoço organizado na terça-feira, em Madri.

Borrel, que já presidiu o Parlamento Europeu, contou que o presidente americano lhe disse: "pois façam vocês um muro que contorne o Saara".

"Mas você sabe como é grande o Saara?", acrescentou o ministro socialista, falando com Trump, sem especificar em que momento, ou em que contexto, o presidente americano deu essa sugestão.

Ocupando quase todo o norte da África, o deserto mede cerca de 4.800 quilômetros de leste a oeste.

O muro que Donald Trump quer construir na fronteira mexicana para impedir a entrada nos Estados Unidos de imigrantes em situação clandestina mediria 3.200 quilômetros e custaria até 20 bilhões de dólares, segundo diferentes estimativas.

As declarações de Borrell surgem em meio a uma reunião dos dirigentes da UE em Salzburgo (Áustria), dedicada, entre outros temas, à questão migratória, e a poucos dias de uma viagem aos Estados Unidos do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Ele participará da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

Hoje, a Espanha é a primeira porta de entrada na Europa de imigrantes em condição irregular, segundo a Organização Internacional para as Migrações, com mais de 38.000 chegadas por terra e mar desde o início do ano.

O país tem dois enclaves no norte da África, Ceuta e Melilla, onde há barreiras metálicas de seis metros de altura. O dispositivo não consegue dissuadir os migrantes a tentarem ingressar em território espanhol.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português