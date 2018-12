Trump visita tropas americanas no Iraque

Presidente dos Estados Unidos Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump com militares americanos no Iraque, em 26 de dezembro de 2018

O presidente Donald Trump chegou ao Iraque nesta quarta-feira em sua primeira visita às tropas americanas em uma zona de guerra desde que chegou à presidência, há dois anos.

Trump pousou às 19H16 do horário local na Base Aérea Al-Assad no Iraque, com sua esposa Melania. O presidente falou com os militares e se reuniu com homens do alto escalão.

Embora a visita tenha ocorrido de forma sigilosa, especulou-se que tenha a ver com a decisão de Trump de reduzir o número de tropas dos EUA no Afeganistão e a retirada completa da Síria.

"O presidente Trump e a primeira-dama viajaram para o Iraque na noite de Natal para visitar nossas tropas e o comando militar superior para agradecer-lhes pelo serviço, seu sucesso e seu sacrifício e desejar a eles um feliz Natal", tuitou a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders.

Trata-se de "uma visita surpresa aos nossos corajosos membros do serviço dos EUA atualmente destacados no Iraque", disse a porta-voz de Melania Trump.

Viagens presidenciais para levantar a moral das tropas são uma tradição nos Estados Unidos desde os anos que se seguiram aos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Trump recebeu críticas consideráveis por sua recusa até agora a visitar uma zona de guerra.

Além das sessões fotográficas junto com os militares, espera-se que Trump aproveite esta viagem ao Iraque para explicar com mais detalhes sua decisão de retirar as tropas americanas da Síria e do Afeganistão.

