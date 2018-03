O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

18 de Março de 2018

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar a investigação sobre as eleições de 2016 e a suposta ingerência russa que leva adiante o procurador especial Robert Mueller

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou novamente injusta a investigação do procurador-especial e ex-chefe do FBI, Robert Mueller, sobre a intromissão eleitoral da Rússia, insistindo neste domingo em que a mesma é impulsionada por democratas "endurecidos".

"Alguém acha que isso é justo? E, no enatnto, NÃO HÁ CONLUIO!" entre sua equipe de campanha e o governo russo, reiterou Trump no Twitter.

Esta é a última manifestação de um confronto cada vez mais intenso sobre a investigação de Mueller sobre o suposto conluio entre a equipo de Trump e a Rússia para influenciar a seu favor nas eleições de 2016.

"Por que a equipe de Mueller tem 13 democratas endurecidos, alguns grandes partidários da desonesta Hillary e zero republicanos? Acrescentou recentemente outro democrata", disse Trump.

O presidente também criticou o ex-subdiretor do FBI Andrew McCabe, demitido na sexta-feira, dois dias antes de sua aposentadoria, e o ex-diretor do FBI James Comey, que Trump demitiu no ano passado pela investigação sobre a Rússia.

Até agora, o presidente havia se abstido de atacar Mueller diretamente.

Respeitado em ambas as correntes políticas, Mueller havia sido nomeado chefe do FBI pelo presidente republicano George W. Bush e mantido no cargo pelo presidente democrata Barack Obama.

