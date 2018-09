O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 19 de Setembro de 2018 16:53 19. Setembro 2018 - 16:53

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar o procurador-geral, Jeff Session, em uma entrevista publicada nesta quarta-feira (19), na qual ridiculariza aquele que é o principal obstáculo para que a Casa Branca detenha a investigação sobre a suspeita de conluio com os russos na eleição de 2016.

"Não tenho nenhum procurador-geral. É muito triste", disse Trump ao site Hill.TV, no que parece uma medida de pressão para que Sessions renuncie.

"Estou muito triste por Jeff Sessions, porque ele veio a mim. Foi o primeiro senador a me apoiar. Queria ser procurador-geral e não o vi", afirmou.

Trump criticou seu secretário da Justiça por se recusar a participar da investigação sobre o possível complô de Moscou com a equipe de campanha do presidente para influenciar a eleição de 2016.

O empresário republicano também mostrou sua frustração com Sessions pelo contínuo fluxo de imigrantes ilegais que entram nos Estados Unidos pela fronteira do México.

"Não estou contente com a fronteira, não estou contente com muitas coisas, não apenas com isso", disse Trump no vídeo postado no The Hill.

Em 2 de março de 2017, Sessions anunciou que não participaria da investigação sobre a Rússia, agora nas mãos do procurador especial Robert Mueller - palavras que causaram mal-estar no presidente.

Sessions tomou essa decisão por já ter trabalhado na campanha de Trump e porque teve contatos com o embaixador da Rússia nessa época.

"Acabou que não teve de se recusar. Na verdade, o FBI informou pouco depois que não havia qualquer razão para que recusasse a si mesmo. Foi muito triste o que aconteceu", acrescentou Trump na entrevista.

