31 de Agosto de 2018 17:16

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) analisará nesta sexta-feira a validade da candidatura do ex-presidente Lula para as eleições de outubro, na qual ele aparece como favorito, apesar de estar preso por corrupção.

"A inscrição e todos os desafios e petições (sobre a candidatura de Lula) serão julgados hoje", informou a assessoria de imprensa do TSE à AFP, que incluiu o caso na agenda do dia pouco antes do início da sessão, às 14h30.

O Partido dos Trabalhadores (PT) registrou a candidatura de Lula em 15 de agosto, mas a mesma foi impugnada pela Justiça em virtude da lei da Ficha Limpa que proíbe toda pessoa condenada em segunda instância de se candidatar a cargos públicos eleitorais.

O ex-presidente, de 72 anos, cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Ele se declara inocente e denuncia uma perseguição midiática e judicial.

Na última pesquisa Datafolha, Lula aparece com 39% das intenções de voto, vinte pontos à frente do segundo candidato mais popular, Jair Bolsonaro.

Junto com a validade de sua candidatura, o TSE deve analisar outros pedidos para impedir que Lula apareça como candidato nas propagandas eleitorais televisivas.

