O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, em ato de campanha em Atenas no dia 5 de julho de 2019.

O primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, convocou nesta sexta-feira seus partidários em Atenas a votar nas eleições de domingo, em seu último ato de campanha antes das eleições legislativas, cujas pesquisas não são promissoras.

"Ninguém deve ignorar o apelo das urnas, ninguém deve faltar a este combate", disse Alexis Tsipras na Praça Syntagma, diante do Parlamento grego. "No domingo, votem e levem um amigo, um indeciso".

"Não deixem que roubem seus sonhos, suas vidas e sua dignidade".

Segundo as últimas pesquisas, o partido Syriza, de Tsipras, será superado por entre 9 e 11 pontos pelo conservador Nova Democracia, liderado por Kyriakos Mitsotakis, que poderá conquistar entre 151 e 165 cadeiras das 300 do Parlamento.

"Todo mundo deve se lembrar de onde estava a Grécia em 2014 e onde ela está agora", declarou Tsipras, enquanto um telão exibia as conquistas do seu governo: alta do salário mínimo, 13ª para os aposentados e união civil para os casais homossexuais, entre outras.

"Não podemos entregar as chaves para os que quebraram o nosso país", insistiu o premier.

"Estou triste. Os gregos estão dispostos a votar em um partido que quebrou o país, que roubou, que criou um déficit e depois pediu austeridade", disse resignada Angeliki, 65 anos, presente na Praça Syntagma com seu marido. "Pela primeira vez tínhamos um político que não era corrupto...".

Afetado pelo fracasso nas eleições europeias e locais de maio e junho, Tsipras, cujo mandato a princípio terminaria em outubro, convocou eleições antecipadas com a esperança de reverter a onda de descontentamento.

Os comentaristas acreditam que o declínio do Syriza se deve em parte ao severo ajuste sobre a classe média, já enfraquecida pela crise.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Siga-nos no Instagram