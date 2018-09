O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Dezenas de pessoas morreram na Indonésia em razão do terremoto seguido de tsunami que abalou a ilha Célebes na sexta-feira, comprovou neste sábado um fotógrafo da AFP.

As autoridades indonésias ainda não divulgaram um boletim sobre vítimas, mas as fotos tiradas na cidade de Palu, de 350 mil habitantes, mostram corpos ao longo da costa um dia após o tsunami com ondas de até 1,5 metro.

Segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS), o terremoto atingiu 7,5 graus de magnitude, e foi mais forte que a série de tremores que deixaram mais de 500 mortos e 1.500 feridos na ilha indonésia de Lombok, na região de Bali.

"O tsunami ocorreu as 18H22 local (...) e produziu ondas de 1,5 metro na costa da região de Palu", informou a presidente da agencia indonésia de geofísica, Dwikorita Karnawati.

Rahmat Triyono, chefe da divisão de terremotos e tsunamis da agência de geofísica, confirmou que a cidade de Palu, no centro da ilha Célebes, foi atingida por uma enorme onda.

O pânico levou os habitantes a fugir para os pontos mais elevados da cidade, segundo imagens das televisões locais.

Os danos são importantes. Imagens difundidas pelos meios de comunicação mostram a queda de um andar em um shopping de Palu, prédios parcialmente destruídos e rachaduras em estradas e calçadas.

"Há informações sobre vários prédios que caíram com o terremoto", disse o porta-voz da agência de gestão de desastres, Sutopo Purwo Nugroho. "Os habitantes entraram em pânico e saíram correndo de suas casas".

O epicentro foi situado 78 km ao norte de Palu, e o tremor foi sentido até o sul, onde está Macasar, capital da ilha. A terra também tremeu na vizinha Kalimantan e em Samarinda, do outro lado do estreito de Macasar.

Em 26 de dezembro de 2004, a Indonésia sofreu uma série de sismos devastadores, um deles de magnitude 9,1, na ilha de Sumatra. Este tremor motivou um grande tsunami que provocou a morte de 220.000 pessoas na região, 168.000 delas na Indonésia.

Este foi o terceiro maior terremoto no mundo desde 1900.

Em 2006, quase 6.000 pessoas morreram em um violento sismo que atingiu a ilha de Java. Esse terremoto, de magnitude 6,3, segundo o USGS, aconteceu em uma populosa zona ao sul da grande cidade universitária de Yogyakarta e deixou 38.000 feridos. Mais de 420.000 pessoas perderam suas casas.

