O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 13 de Agosto de 2018 12:11 13. Agosto 2018 - 12:11

Agentes de segurança no local onde caiu a marquise que matou três pessoas em Xangia

A passagem de um tufão pela China causou a morte de três pessoas e a evacuação de 200.000 em dez cidades da província costeira de Zhejiang, leste do país.

As 200.000 evacuações de caráter preventivo aconteceram antes da chegada do tufão Yagi, que antes atingiu as Filipinas.

As fortes chuvas causadas pelo tufão provocaram a queda de uma marquise em um bairro comercial de Xangai, matando três pessoas e ferindo outras seis.

O acidente aconteceu na noite de domingo, numa área muito frequentada de Nanjing East, centro da cidade.

Segundo a imprensa local, uma criança de cinco anos está entre os mortos.

O tufão devastou várias localidade das Filipinas antes de dirigir-se para o norte, leste da China.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português