O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 18 de Setembro de 2018 11:33 18. Setembro 2018 - 11:33

Socorristas removem um corpo do local do deslizamento de terra

Equipes de resgate escavavam com pás e até com as mãos à procura de desaparecidos em um deslizamento de terra provocado pelo tufão Mangkhut, que deixou 74 mortos nas Filipinas, segundo o último boletim das autoridades.

Mangkhut, considerado o tufão mais forte do ano, destruiu no sábado numerosas casas e inundou as regiões agrícolas do norte das Filipinas antes de seguir para Hong Kong e o sul da China.

O enorme deslizamento de terra ocorreu em Itogon, na ilha de Luzón, no norte do país, e segundo o prefeito local, Victorio Palangdan, ao menos 40 pessoas permanecem soterradas sob a lama.

O deslizamento destruiu estradas, o que impede que os socorristas tragam equipamento pesado para acelerar a busca dos sobreviventes.

O tufão, com ventos de mais de 230 km/h, provocou caos em Hong Kong, onde os prédios balançaram durante horas e árvores foram arrancadas, bloqueado ruas e estradas.

Na China, Mangkhut deixou quatro mortos e três milhões de deslocados.

burs-jm/lr

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português