Duas pessoas morreram nas Filipinas nesta terça-feira na passagem do tufão Kammuri, com ventos e chuvas se aproximando da área do aeroporto internacional de Manila.

Dois homens faleceram na ilha de Mindoro, ao sul da capital, informou a polícia.

O tufão Kammuri, com rajadas de vento superiores a 200 km/h, obrigou milhares de pessoas a abandonar suas casas e provocou o fechamento do aeroporto internacional.

O tufão atingiu o arquipélago na segunda-feira à noite, a partir de Sorgoson, sul de Luzon, a maior ilha das Filipinas, onde vivem 49 milhões de pessoas.

A ilha de Mindoro, onde o centro do tufão estava nesta terça-feira, tem 13 milhões de habitantes e recebe milhares de atletas para os Jogos do Sudeste Asiático, evento que foi obrigado a cancelar algumas competições.

