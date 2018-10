O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 1 de Outubro de 2018 9:14 01. Outubro 2018 - 09:14

Japonesa luta contra os fortes ventos do tufão Trami na cidade de Kagoshima (sudoeste) em 30 de setembro de 2018

O potente tufão Trami, que atingiu durante o fim de semana boa parte do Japão, deixou pelo menos dois mortos e mais de 120 feridos, além de ter provocado problemas nos sistemas de transporte.

O tufão provocou chuvas torrenciais e rajadas de vento de até 216 km/h.

De acordo com as autoridades locais e a polícia, dois homens morreram, um deles em um deslizamento de terra em Tottori (oeste) e outro na cheia de um rio em Yamanashi, localidade próxima do monte Fuji.

Duas pessoas foram declaradas desaparecidas.

O tráfego aéreo permanecia prejudicado nesta segunda-feira, com 200 aviões paralisados, um dia após o cancelamento de mais de 1.000 voos. Várias ferrovias também permaneciam fora de operação.

As empresas ferroviárias suspenderam o tráfego de trens em Tóquio, algo incomum.

O tufão Trami é o último de uma série de fenômenos climáticos extremos no Japão, que foi afetado por tufões, inundações, terremotos e ondas de calor nos últimos meses, deixando uma grande quantidade de mortos e provocando amplos danos materiais.

O tufão anterior, Jebi, matou mais de 10 pessoas no início de setembro no oeste do arquipélago.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português