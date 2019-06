(Arquivo) Uma americana morreu após ser atacada por três tubarões enquanto mergulhava nas Bahamas com sua família

Uma americana morreu após ser atacada por três tubarões enquanto mergulhava nas Bahamas com sua família, segundo a polícia local.

Jordan Lindsey, 21 anos, oriunda da Califórnia, estava perto de Rose Island, a leste da capital Nassau, quando o acidente ocorreu na quarta-feira, informou Paul Rolle, delegado adjunto falando à WLPG, uma rede associada à CNN.

Um porta-voz do Departamento de Estado confirmou a morte à ABC News.

A jovem foi levada para um hospital, mas morreu ao chegar.

Não ficou claro quais espécies de tubarões atacaram a turista.

"Jordan tinha a alma mais bonita e gentil que existe, ela fará muita falta", declarou sua família em uma página do GoFundMe criada para arrecadar dinheiro para levar seu corpo para a Califórnia e pagar as despesas do funeral.

O ministério do Turismo das Bahamas expressou suas "mais sinceras condolências à família e aos entes queridos da vítima", em um comunicado divulgado pela WLPG.

