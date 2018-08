O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 10 de Agosto de 2018 20:20 10. Agosto 2018 - 20:20

A Turquia advertiu nesta sexta-feira (10) que a decisão do presidente americano, Donald Trump, de dobrar as tarifas alfandegárias ao aço e ao alumínio procedentes deste país pode afetar as relações e prometeu represálias contra uma medida que, afirma, vai contra as normas da OMC.

"Os Estados Unidos devem saber que o único resultado que tais sanções e pressões vão trazer (...) será danificar nossas relações como aliados", afirmou o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

"Como com todas as medidas tomadas contra a Turquia, será dada a resposta necessária", destacou, acrescentando que a medida "ignora" as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Segundo o comunicado, os comentários que Trump fez a respeito no Twitter "não se podem conciliar com a seriedade própria do Estado".

Horas antes, o anúncio de Trump arrastou a lira turca para um novo mínimo histórico perante o dólar, levando a moeda local a perder quase um quarto de seu valor durante o dia.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português