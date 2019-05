Manifestação uma faixa gigante que diz "Ocalan livre" em Estrasburgo, no leste da França, em 16 de fevereiro de 2019, para marcar 20 anos da prisão do líder curdo Abdullah Ocalan na Turquia.

O governo turco suspendeu a proibição do histórico chefe da rebelião curda Abdullah Öcalan, preso desde 1999, para ver seus advogados, anunciou o ministro da Justiça turco, Abdülhamit Gül, nesta quinta-feira.

No entanto, o ministro disse que as reuniões de um detento com seus advogados são um direito que pode ser limitado por questões de segurança.

Apesar de seu isolamento quase total, Öcalan, o líder histórico do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), é uma figura de destaque na Turquia, onde o conflito entre o PKK e o Estado deixou mais de 40.000 mortos desde 1984.

