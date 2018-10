O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 23 de Outubro de 2018 14:42 23. Outubro 2018 - 14:42

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, prometeu nesta terça-feira aos familiares do jornalista assassinado Jamal Khashoggi que seu governo fará "tudo que for necessário para esclarecer" este crime, que ocorreu no consulado saudita em Istambul, informou a presidência turca.

Erdogan expressou suas condolências ao filho do jornalista, Abdullah Khashoggi, e a outros parentes, e garantiu que "a Turquia fará todo o necessário para esclarecer o assassinato", segundo uma fonte presidencial.

O presidente turco também expressou sua "profunda tristeza" durante a conversa.

Jamal Khashoggi, colaborador do Washington Post, e feroz crítico do homem forte de seu país, o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, foi assassinado em 2 de outubro no consulado da Arábia Saudita em Istambul.

Segundo a Turquia, este assassinato foi cometido por uma equipe de 15 agentes sauditas enviados de Riad.

O reino saudita, que admitiu o assassinato depois de afirmar que o jornalista havia deixado o consulado vivo, garante que ele foi cometido durante uma operação "não autorizada", uma versão recebida com muito ceticismo no exterior.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português